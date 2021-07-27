Захарова обвинила США во вмешательстве в политику Гаити после убийства президента

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США во вмешательстве во внутреннюю политику Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза. Она заявила, что Соединенные Штаты реально помогать стране не планируют.

Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что сразу после убийства американские власти и «дружественные им колумбийцы» направили в республику свои миссии.

«Сразу после убийства президента Гаити американцы и дружественные им колумбийцы направили в республику свои миссии. Вопрос коронавируса и инфраструктурного развития в охваченной эпидемией стране стал второстепенным, хотя в Гаити и поступила небольшая партия американских вакцин Pfizer, видимо, для того, чтобы отошли на второй план китайские намерения оказать содействие Порт-О-Пренсу с вакцинацией», — написала она.

По мнению Захаровой, реально помогать Гаити США не планируют, но во внутреннюю повестку вмешались. Они поддержали смену исполняющего функции высшего должностного лица в стране и одобрили кандидатуру премьер-министра Ариэля Анри.

Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга.