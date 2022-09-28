Захарова обвинила Швейцарию в неспособности проводить политику нейтралитета | 360°

Власть 28 сентября 2022, 10:40 Поделиться Telegram

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Viber Захарова обвинила Швейцарию в неспособности проводить политику нейтралитета Представитель МИД Захарова: Швейцария не способна проводить политику нейтралитета РИА «Новости»

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Власти Швейцарии показали, что не способны проводить политику нейтралитета, отказав российскому шахматисту Анатолию Карпову во въездной визе. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Карпов не смог присутствовать на демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН, потому что швейцарские власти не дали ему визу. Об этом ТАСС сообщил постпредставитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

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«Карпов — легендарный чемпион мира по шахматам. Он известен во всем мире, и вызывает вопросы, на каком основании ему не выдают визу», — подчеркнул дипломат.

Чемпион мира по шахматам из-за невозможности приехать в Женеву записал видеообращение к зрителям, которое показали перед демонстрацией фильма во Дворце Наций.

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