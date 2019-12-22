Захарова обвинила Польшу в многолетнем подрыве отношений с Россией

«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения», — отметила она.

Захарова подкрепила свои слова доказательствами: агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, «запевальная роль» в принятии антироссийских санкций со стороны Евросоюза.

На Большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин напомнил, что СССР был последней европейской страной, подписавшей с Германией пакт о ненападении. Глава государства напомнил про принятую 19 сентября Европейским парламентом резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы». Документ «удивил и задел» его. В тексте представлена резкая критика политики руководства Советского Союза. Например, утверждается, что Вторую мировую войну начали Германия и СССР, подписавшие пакт Молотова–Риббентропа. По словам представителей Европарламента, Советский Союз оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.

МИД Польши обеспокоился словами Путина. Заявления российского лидера якобы «представляют собой ложную картину событий», поэтому вызывают недоверие.

Согласно официальной версии Польши, в сентябре 1939 года СССР напал на страну вместе с нацистской Германией. Варшава считает, что РФ смотрит под другим углом на ход Второй мировой войны.

Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу, когда правительство «утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Тогда власть находилась «где-то уже в районе польско-румынской границы». Поэтому разговаривать на эту тему было не с кем, отметил Путин.

Российско-польские эксперты работают в рамках Комиссии по сложным вопросам истории двусторонних отношений. Она создана для преодоления противоречий, возникших между странами из-за разных взглядов на события прошлого.