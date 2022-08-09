Захарова обвинила Японию в цинизме из-за антироссийского подтекста траурной церемонии в Хиросиме

Мемориальная церемония в Хиросиме вылилась в циничную попытку предать забвению память жертв американской агрессии и дискредитировать Россию. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала антироссийский подтекст траурного мероприятия по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки Соединенными Штатами городов Японии.

Захарова отметила, что настоящего виновника страшнейшей трагедии даже не упомянули.

«Все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об „угрозе со стороны России“ всему миру ядерным оружием. При этом тех, кто его в реальности применил, называли едва ли не „авангардом борьбы за мир“», — говорится в сообщении.

Захарова указала на неуместность высказывания русского писателя Льва Толстова, оглашенные спикерами мероприятия. Она обратила внимание «японских политиканов» на их же литературных классиков. В частности, японского писателя Токутоми Рока и его главный роман «Куросиво».

«Главный роман его жизни — „Куросиво“, написанный в 1903 году, когда уже набирал силу японский милитаризм, заканчивается пророческими словами: „Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!“ В 1945 году именно это и произошло», — говорится в комментарии представителя МИД РФ.