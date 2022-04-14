Захарова обвинила главу МИД Латвии в снисхождении к восхвалению фашизма

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич потворствует восхвалению фашизма у себя в стране и в мире. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, на днях в соцсетях появился призыв Ринкевича к денацификации России. Она назвала позорным слышать подобное от руководства страны, где официально восхваляются нацизм и его приспешники.

«Реализуя внешнеполитический курс Латвии, Ринкевич в своей ежедневной работе занимается именно тем, что потворствует глорификации фашизма у себя в стране и в мире. Лицемерие министра не имеет границ», — привели комментарий Захаровой на сайте министерства.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс приехал в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Вместе с ним на переговоры отправились президент Польши Анджей Дуда, а также глава Литвы Гитанас Науседа и лидер Эстонии Алар Карис. Как заявили в пресс-службе президента Украины заявили, что главы государств провели встречу в формате рабочего ланча. Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский назвал поставки оружия целью визита Дуды на Украину.