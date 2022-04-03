Захарова объяснила высылку российских дипломатов попыткой Запада политически наказать РФ
Мария Захарова: высылая дипломатов Запад пытается политически наказать Россию
За высылками российских дипломатов из разных стран стоит демонстративная позиция Запада, который пытается «наказать политически» Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Это демонстративная позиция коллективного Запада, обвиняющего нас в создании кризиса и пытающегося таким образом (высылками российских дипломатов — прим. ред.) наказать [Россию] политически», — отметила Захарова.
Ранее Захарова обратила внимание на то, что США нанесли авиаудар по нефтебазе в Белгороде после призыва Госдепартамента США к американцам покинуть Россию. Она задалась вопросом о том, знал ли Вашингтон о планирующейся атаке ВСУ.
В результате авиаудара по нефтебазе в Белгороде, который произошел рано утром 1 апреля, загорелось восемь емкостей с топливом. К ликвидации привлекли больше 170 спасателей и 50 единиц техники, включая пожарный поезд.