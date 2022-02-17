Захарова объяснила высылку американского дипломата Гормана

Заместителю американского посла в Москве Барту Горману предписали покинуть Россию в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника», — сказано в заявлении Захаровой, которое приводится на сайте российского МИД.

В Госдепе, как указала официальный представитель МИД РФ, демонстративно проигнорировали просьбу Москвы продлить пребывание российского дипломата хотя бы до приезда «сменщика».

Именно США, как напомнила Захарова, инициировала в прошлом году очередной обмен выдворениями. В сентябре 2021-го американская сторона выступила с требованием отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа — до 30 января и 30 июня 2022 года.

«Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем „замораживания“ высылок на взаимной основе были отвергнуты», — заявила Захарова.

Она отметила, что «под эту по сути санкционную меру» в Госдепе подвели и российского советника-посланника, «хотя были прекрасно осведомлены», что за этим последует зеркальный ответ в отношении Гормана.

О высылке заместителя посла США в Москве Барта Гормана стало известно вечером, 17 февраля. Госдеп США изучает варианты ответа на высылку своего дипломата. В ведомстве поведение России рассматривают как «эскалационный шаг».