Власть 22 ноября 2022, 12:16 Захарова объяснила русофобию Польши жаждой западных денег Представитель МИД Захарова: польские политики занимаются русофобией из-за черноты души РИА «Новости»

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Политики Польши проводят русофобскую политику на деньги коллективного Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, у польских чиновников «черная душа», поэтому им не претят такие действия, сообщило РИА «Новости».

Захарова обратила внимание, что русофобия Польши начала выходить за рамки и превратилась в рьяную и отъявленную ненависть к России. Причем такой антироссийский курс страна взяла задолго до начала спецоперации.

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«К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались. <…> Никто этого не скрывал», — заявила Захарова журналистам.

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Ранее замглавы МИД Польши заявил, что министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову откажут в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

На это уже отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россию и Лаврова такие выпады совсем не трогают, а вот для ОБСЕ поведение Польши станет головной болью.