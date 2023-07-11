Власть 11 июля 2023, 23:21 Захарова объяснила, почему НАТО не стремится к конфликту с Россией Захарова: НАТО не стремится к конфликту с Россией, потому что уже участвует в нем Викимедиа

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НАТО не собирается вступать в конфликт с российской стороной, потому что уже принимает в нем участие. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем», — написала дипломат, комментируя ключевое заявление блока, которое опубликовали по итогам саммита в Вильнюсе.

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В заявлении сказано, что альянс не намерен усугублять отношения с Россией и не несет никакой угрозы для страны. Кроме того, НАТО стремится «держать открытыми каналы коммуникации с Москвой», чтобы минимизировать риски, исключать эскалацию и повысить прозрачность.

Ранее Мария Захарова напомнила, как год назад американские власти выступили против использования кассетных боеприпасов, а теперь отправляют эти вооружения на Украину. Дипломат опубликовала отрывок из брифинга бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года, где та называет применение снарядов военным преступлением.