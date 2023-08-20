Власть 20 августа 2023, 22:09 Захарова объяснила «передозировкой» слова Зеленского об обмене Белгорода на НАТО РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обменять Белгород на членство в НАТО. Она предположила, что у главы киевского режима случилась «передозировка». Ее слова привело РИА «Новости».

По словам Захаровой, у украинского лидера, «видимо, случилась передозировка».

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В ходе своего визита в Данию Зеленский заявил, что Украина готова «обменять Белгород» на членство в НАТО. Такое предложение он озвучил в ответ на идею о территориальных уступках в обмен на вступление в блок.

Ранее директор личного аппарата генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что Украина могла бы вступить в альянс при согласии пойти на территориальные уступки.

Такое предложение вызвало резкую критику в офисе Зеленского. Советник президента Михаил Подоляк указал, что украинские власти не откажутся от территорий ради вступления в НАТО.