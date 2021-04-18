Захарова объяснила нагнетание Западом тревожности в мире

Запад намеренно навязает всему миру ощущение тревожности, чтобы спрятать от глаз груз своих проблем. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наши западные партнеры хотят навязать всему миру ощущение тревожности… нагнетание истерии, нагнетание ощущения тревожности. Делается это намеренно… специально… Ответ понятен. Груз собственных проблем, которые не решаются, заставляет их использовать эту модель», — заявила она в эфире канала «Россия 1».

Только за последние 10 дней Запад посвятил большое количество материалов якобы «началу агрессии России в отношении Украины».

«Так и писали, ровно в этих словах и выражениях. Мало того, использовали постановочные кадры, выдавая украинскую технику, в частности танки, за российские, выдавая украинские железнодорожные станции за российские и выдавая это за намерение России или уже как свершившийся факт, якобы начало некой агрессивной кампании нашей страны в отношении Украины», — пояснила Захарова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна приступить к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Он назвал существующий уровень напряженности контрпродуктивным. Папа римский Франциск тоже обеспокоен наращиванием военной активности на востоке Украины. Великобритания пообещала в мае направить в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат Королевского военно-морского флота в знак поддержки Украины. А украинский журналист расстроился, что его соотечественники не записываются в армию, молодые люди и вовсе готовы покинуть страну в случае вооруженного конфликта.