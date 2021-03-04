Захарова объяснила, что мешает упростить визовый режим с ЕС

Визовый режим между ЕС и Россией не становится более простым, поскольку на это влияют внутренние процессы в Евросоюзе. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Чтобы сейчас говорить о каких-то таких глобальных подвижках, связанных с изменением, потеплением в вопросе облегчения визового режима с РФ, нужно все-таки понимать, какие процессы проходят внутри самого ЕС», — заявила она в прямом эфире радио «Говорит Москва».

Она также напомнила, что страны ЕС закрыли границы и они обсуждают возможность введения неких ковидных документов в привязке с возможностью перемещения.

Захарова заметила, что данные процессы не демонстрируют развитие ситуации с визовым режимом в позитивном ключе, а только фиксируют введение Евросоюзом новых ужесточающих требований к своим же странам.

В Германии заявили, что заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ряду вопросов. Немецкие парламентарии настаивают на активизации контактов по линии гражданского общества и облегчении визового режима для молодежи.