Захарова объяснила, чем опасен вывод ВС РФ из Приднестровья

На днях избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода военнослужащих России из Приднестровья. По мнению Марии Захаровой, такое решение можно расценивать как подрыв процесса урегулирования конфликта в регионе, пишет ИА RNS.

«Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее Санду отметила, что молдавская сторона не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье. Помимо прочего, политик выступила против федерализации страны.