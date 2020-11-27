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    27 ноября 2020, 13:31

    Захарова объяснила, чем опасен вывод ВС РФ из Приднестровья

    Полина Петрова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга объяснила, чем опасен вывод российских миротворцев из Приднестровья, информирует РИА «Новости».
    Захарова объяснила, чем опасен вывод ВС РФ из Приднестровья

    На днях избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода военнослужащих России из Приднестровья. По мнению Марии Захаровой, такое решение можно расценивать как подрыв процесса урегулирования конфликта в регионе, пишет ИА RNS.

    «Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы», — подчеркнула представитель МИД РФ.

    Ранее Санду отметила, что молдавская сторона не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье. Помимо прочего, политик выступила против федерализации страны.