Власть 11 июля 2023, 01:21 Захарова объяснила, чего ждать от предстоящего саммита НАТО Захарова: на саммите НАТО в Вильнюсе разыграют спектакль в поддержку Украины РИА «Новости»

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На предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе разыграют красивый спектакль в поддержку украинской стороны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль», — сообщила дипломат.

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По ее словам, сейчас идет эшелонированная подготовка, а высокопоставленные лица Финляндии «записывают виолончельные соло» для поддержки киевского режима. Вокруг мероприятия всплывают разные материалы и раскрываются новые сборы помощи Киеву.

«Принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние „киевского режима на плаву“», — объяснила Захарова.

Саммит НАТО запланирован на 11–12 июля. На нем соберутся лидеры всех стран-участниц блока, включая американского президента Джо Байдена. Также на мероприятие должен приехать украинский лидер Владимир Зеленский.

Ожидается, что на саммите поднимут вопросы о вариантах выстраивания отношений с Украиной, либо НАТО даст киевскому режиму гарантии безопасности, либо альянс поможет государству по сценарию Израиля.