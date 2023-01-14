Власть 14 января 2023, 05:35 Захарова не удивилась решению Украины о выходе из соглашения СНГ о психрасстройствах Представитель МИД РФ Захарова: неудивителен выход Киева из соглашения о психрасстройствах РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удивилась решению Верховной рады о выходе из соглашения стран СНГ о передачи для принудительного лечения лиц, страдающих психическими расстройствами. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Не удивлена. Такое не лечится», — отреагировала Захарова на решение Рады.

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О принятии Украиной закона о выходе из соглашения стран СНГ о лечении психических расстройств сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения была подписана в 1997 году, напомнил Гончаренко.

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Мария Захарова заявила, что попала «в разработку» Госдепа и всей его «проплаченной инфопомойки». Госдеп США поручил подконтрольным СМИ маркировать ее высказывания надписью «ложь» и подавать ее в плохом свете. Захарова спровоцировала американское ведомство и заявила, что «время пошло».