Власть 24 ноября 2022, 13:02 Захарова назвала жест Кислицы позорным символом киевского режима Представитель МИД Захарова: Кислица и Украина идут на дно, горделиво подняв средний палец РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой украинского постпреда при ООН Сергея Кислица после его хамского поста, посвященного российским дипломам. Киевский режим горделиво идет на дно, подняв средний палец, написала она в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что Кислица после заседания Совбеза ООН перешел на личности и опубликовал в Twitter снимок, где он красуется со средним пальцем. Украинский представитель добавил, что слушать российских коллег — «одна из самых ужасных обязанностей». Его высказывание напомнил телеканал «Царьград».

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«Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — заявила официальный представитель МИД РФ.

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял поведение Сергея Кислицы. Кроме Полянского, поведение украинского представителя при ООН осудили и дипломаты других миссий.