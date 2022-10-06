Захарова назвала Зеленского монстром, который может уничтожить планету | 360°

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Захарова назвала Зеленского монстром, который может уничтожить планету

Представитель МИД РФ Захарова: Запад разжигает ядерную войну руками Зеленского

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. В Telegram-канале она написала, что Запад разжигает ядерную войну руками Зеленского.

«Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — написала Захарова.

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Ранее украинский президент заявил, что по России нужно нанести превентивный ядерный удар. Это нужно, чтобы показать Москве, что будет, если она решит применить ядерное оружие в рамках СВО.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал все страны мира обратить внимание на высказывание главы Украины. Пресс-секретарь российского президента напомнил, что действиями Киева руководят США и Великобритания: они несут ответственность за слова Зеленского.

Песков назвал слова президента Украины призывом к началу мировой войны. В этом случае мир ждут чудовищные и непредсказуемые последствия, подчеркнул представитель Кремля.

Ядерное оружие

Владимир Зеленский

Мария Захарова

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