Захарова назвала Запад провокатором и разорителем в вопросе продовольственного кризиса

Обвиняя Россию в продовольственном кризисе, Запад на самом деле выступает в качестве «провокатора» и «разорителя». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«И винить в этом нужно западные режимы, выступающие в роли провокаторов и разорителей», — написала Захарова в Telegram-канале.

В сообщении представитель российского ведомства анализирует данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ранее ФАО разместила на своем сайте сводный перечень данных о производстве зерновых по итогам сезона 2021/2022 годах. Если следовать предоставленным показателям, то получается, что зерна в этом году будет больше, чем в предыдущем.

По мнению Захаровой, причин для повышения цен на зерно может быть множество. Она назвала это отдельным вопросом, в котором «эксперты разнятся в оценках», но цены растут не из-за российских действий.

«В вопросе реальности потенциального голода эксперты все больше склоняются к пессимистическому сценарию. Они полагают, многие народы пострадают, еще больше — обеднеют», — написала Захарова.