Власть 13 января 2023, 20:50 Захарова назвала заявление из Киева о Королеве неуклюжей попыткой фальсификации истории МИД России: заявлением о Королеве Киев продолжает неуклюжие попытки фальсификации истории РИА «Новости»

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Попытки Киева приписать Украине славу советского ученого Сергея Королева официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фальсификацией истории. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Власти в Киеве продолжают линию на фальсификацию истории Российской империи и Советского Союза, разрушение общей исторической памяти народов стран постсоветского пространства», — говорится в заявлении представителя МИД.

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Захарова назвала заявление главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака об украинском происхождении Королева очередной «неуклюжей попыткой» приписать Украине славу великого советского инженера-конструктора. Дипломат указала, что Королева с Украиной связывает только место рождения.

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Ермак в день рождения Королева написал в Telegram-канале поздравления и назвал его украинским инженером, обвинив Россию в «краже» имен Королева и «всей истории». Такие тенденции наблюдаются в Киеве последние годы, украинские власти не раз использовали имя Королева в борьбе с советским прошлым.