13 января 2023, 20:50
Захарова назвала заявление из Киева о Королеве неуклюжей попыткой фальсификации истории
МИД России: заявлением о Королеве Киев продолжает неуклюжие попытки фальсификации истории
Попытки Киева приписать Украине славу советского ученого Сергея Королева официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фальсификацией истории. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
«Власти в Киеве продолжают линию на фальсификацию истории Российской империи и Советского Союза, разрушение общей исторической памяти народов стран постсоветского пространства», — говорится в заявлении представителя МИД.
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Захарова назвала заявление главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака об украинском происхождении Королева очередной «неуклюжей попыткой» приписать Украине славу великого советского инженера-конструктора. Дипломат указала, что Королева с Украиной связывает только место рождения.
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Ермак в день рождения Королева написал в Telegram-канале поздравления и назвал его украинским инженером, обвинив Россию в «краже» имен Королева и «всей истории». Такие тенденции наблюдаются в Киеве последние годы, украинские власти не раз использовали имя Королева в борьбе с советским прошлым.
Мария Захарова
МИД РФ
Украина
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