  • Захарова назвала важным шагом обмен между Россией и Украиной

    07 сентября 2019, 13:46

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Обмен гражданами между Россией и Украиной состоялся несмотря на провокации и объективные трудности. Это очень важный шаг, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в Facebооk.
    Захарова назвала важным шагом обмен между Россией и Украиной

    «Несмотря на то, что были и провокации и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», — отметила Захарова.

    Россия и Украина обменялись заключенными

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    Она подчеркнула, что привычка Киева винить Россию во всех бедах должна остаться в прошлом и что постоянная антироссийская риторика не приблизит Украину к решению реальных внутриполитических и экономических проблем.

    «Конкретные шаги — лучший алгоритм действий», — подытожила дипломат.

    7 сентября прошел обмен заключенными между Россией и Украиной.

    В числе освобожденных российской стороной значатся 24 украинских моряков, которые были задержаны за нарушение госграницы в Керченском проливе в 2018 году и режиссер Олег Сенцов, осужденный в 2015 году по обвинению в терроризме.