Захарова назвала важным шагом обмен между Россией и Украиной

«Несмотря на то, что были и провокации и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», — отметила Захарова.

Россия и Украина обменялись заключенными Подробнее

Она подчеркнула, что привычка Киева винить Россию во всех бедах должна остаться в прошлом и что постоянная антироссийская риторика не приблизит Украину к решению реальных внутриполитических и экономических проблем.

«Конкретные шаги — лучший алгоритм действий», — подытожила дипломат.

7 сентября прошел обмен заключенными между Россией и Украиной.

В числе освобожденных российской стороной значатся 24 украинских моряков, которые были задержаны за нарушение госграницы в Керченском проливе в 2018 году и режиссер Олег Сенцов, осужденный в 2015 году по обвинению в терроризме.