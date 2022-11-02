Захарова назвала «вакханалией» снос советских памятников в Латвии | 360°

Власть 02 ноября 2022, 22:40 Захарова назвала «вакханалией» снос советских памятников в Латвии Представитель МИД Захарова: РФ осуждает вакханалию по сносу советских памятников в Латвии РИА "Новости"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила действия Латвии по сносу советских воинских мемориалов. Там были уничтожены «Курган Дружбы» — трехсторонний комплекс партизанской славы на стыке России, Белоруссии и Латвии, а также два памятника советским солдатам в Даугавпилсе и другие. Комментарий политика опубликован на сайте ведомства.

Захарова назвала происходящее вакханалией.

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«Решительно осуждаем продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия <…>. На протяжении многих лет здесь собирались ветераны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей», — написала она.

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Дипломат заявила, что снос памятников происходит не только вопреки международным и двусторонним обязательствам Латвии, но и несмотря на многочисленные протесты местных жителей против демонтажа мемориалов.

Захарова считает, что правительство прибалтийской страны думает только об одном — о сведении исторических счетов с Россией и русскоговорящими жителями своего государства.

«Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма», — отметила Захарова.

Однако она уверена, что это не под силу «никому и никогда».