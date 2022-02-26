Захарова назвала цели спецоперации на Украине

Задачей спецоперации на Украине является привлечение марионеточного режима к ответственности за преступления против мирных людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передало РИА «Новости».

Захарова заявила, что цель специальная военной операции на Украине — защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны украинских властей. И еще одна задача — привлечь «марионеточный режим» к ответственности за преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Российские военные на Украине принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников миссий ООН и ОБСЕ, добавила она.

Захарова также посоветовала россиянам, которые остались на Украине после эвакуации диппредставительств РФ, при необходимости обращаться в ведомства на родине или консульские учреждения в сопредельных странах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заверил, что никто не собирается нападать на украинский народ.