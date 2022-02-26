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    26 февраля 2022, 08:26

    Захарова назвала цели спецоперации на Украине

    Представитель МИД РФ Захарова назвала целью операции на Украине защиту людей от геноцида

    Александр Блинов

    Задачей спецоперации на Украине является привлечение марионеточного режима к ответственности за преступления против мирных людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передало РИА «Новости».

    Захарова назвала цели спецоперации на Украине

    Захарова заявила, что цель специальная военной операции на Украине — защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны украинских властей. И еще одна задача — привлечь «марионеточный режим» к ответственности за преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины.

    Российские военные на Украине принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников миссий ООН и ОБСЕ, добавила она.

    Захарова также посоветовала россиянам, которые остались на Украине после эвакуации диппредставительств РФ, при необходимости обращаться в ведомства на родине или консульские учреждения в сопредельных странах.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заверил, что никто не собирается нападать на украинский народ.