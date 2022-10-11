Захарова назвала главные цели киевского режима | 360°

Власть 11 октября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Захарова назвала главные цели киевского режима Представитель МИД Захарова заявила, что цель киевского режима — подачки Запада РИА Новости

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Целью украинских властей является постоянное получение подачек от своих кураторов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим хочет получать ресурсы и деньги от Запада.

«[Представители киевского режима] перешли к тактике уничтожения всего того, что им мешает добиваться цели. Какая их цель? Да бесконечно получать подачки, деньги, ресурсы и обещания о еще больших материальных благах со стороны [западных] кураторов, выполнять то, что им было сказано, и периодически импровизировать?» — сказала она. Ее процитировал ТАСС.

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Захарова подчеркнула, что Россия намерена жестко отвечать на любые атаки на свою критически важную гражданскую инфраструктуру. Она напомнила соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина.

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Ранее он назвал взрывы на Крымском мосту терактом, направленным против важной гражданской инфраструктуры страны. По его словам, за ним стоят украинские спецслужбы.

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