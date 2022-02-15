Захарова назвала сумасшедшими говорящих о намерении России напасть на Украину

Заявляющие о планах России напасть на Украину люди являются сумасшедшими и безумцами. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда в последние два месяца мы читаем западные СМИ, слышим заявления из Белого дома и с Даунинг-стрит о том, что Россия намерена напасть [на Украину], мы отдаем себе отчет, что заявлять об этом могут только безумные, сумасшедшие, не имеющие морали и занимающиеся фальсификациями», — сказала Захарова в эфире телеканала Rete4.

Она подчеркнула, что Россия перемещает войска исключительно внутри своей территории. Но США не хотят слышать, что речь идет именно об этом. По словам Захаровой, подобное уже происходило в 2003 году, когда на Западе придумали предлог для вторжения в Ирак.

Официальный представитель МИД отметила, что США раздражает вопрос поставок российского газа. Американцы хотят сами завладеть этим рынком, поэтому и придумывают ситуации вокруг Украины, а также вставляют палки в колеса проекту «Северный поток — 2». Если Германия откажется от трубопровода, то США смогут запустить поставку своих ресурсов.