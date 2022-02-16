Захарова назвала Столтенберга «сбитым натовским летчиком»

Россию больше не интересуют высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала генерального секретаря «сбитым натовским летчиком».

«Нас не интересуют — честно, я вам правда могу сказать — вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще. Они уже нас больше не интересуют», — сказала Захарова во время брифинга.

Он добавила, что Столтенберг не является человеком, чьи слова Россия будет рассматривать в качестве серьезных аргументов.

«Это уже сбитый натовский летчик», — заявила официальный представитель министерства.

По словам Захаровой, Россия будет опираться на серьезный разговор, если к нему готовы страны-партнеры на Западе. Российская сторона уже может провести открытый диалог по гарантиям безопасности. Власти хотят, чтобы озабоченности всех стран брались во внимание на взаимной основе.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что ответ России на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающем этапе подготовки. В конечном итоге документ обнародуют.