Захарова назвала соцсети США ответственными за поощрение национализма на Украине

Социальные сети США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передал News.ru.

Захарова высказалась по поводу политики компании Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, где ранее разрешили призывать к насилию в отношении российских военных. Вице-президент Meta Ник Клегг позже уточнил, что это исключение действует только для Украины.

Пресс-секретарь МИД РФ отметила, что Запад взращивал и поощрял национализм на Украине долгие годы и сегодня все наблюдают результат такой политики. Она подчеркнула, что ксенофобия не знает границ, тем более когда радикальные идеи продвигают в интернете.

«Пора бы сделать выводы и использовать все ресурсы, в первую очередь информационные, чтобы пресечь разжигание ненависти. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине», — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

МИД РФ ранее передал посольству США ноту, что в отношении Meta заведут уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», писал Life.