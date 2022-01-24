Захарова назвала «смешным фейком» статью Figaro о неулыбающемся Лаврове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью французского издания Figaro о «бескомпромиссном дипломате», у которого на лице не бывает даже намека на улыбку. В ответ Захарова опубликовала фото главы российского МИД Сергея Лаврова, который улыбается.

Захарова поделилась в своем Telegram-канале роликом, в котором напомнила о том, какую статью выложило издание. Там сказано, что французская газета написала о Лаврове: «Его лицо без всякого намека на улыбку напоминает образы времен холодной войны…».

«Мы не можем допустить, чтобы старинное французское издание было признано обманщиком», — сказано в ролике. после это следует целая серия фотографий с улыбающимся или смеющимся министром. Статью Le Figaro Захарова назвала «таким смешным фейком», которого на полосах западных средств массовой информации ранее еще не бывало.

Ранее Мария Захарова опровергла сообщения о том, что США якобы попросили Россию не обнародовать ответ по предложениям о гарантиях безопасности. Она подчеркнула, что не обладает такой информацией.