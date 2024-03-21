Власть 21 марта 2024, 22:41 Захарова назвала слова Трасс об оружии прямым подстрекательством к терроризму Захарова о словах Трасс про РФ и Украину: это подстрекательство к терроризму РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, что США должны разрешить Украине использовать «всевозможное оружие и тактики». Российский дипломат в Telegram-канале заявила, что это подстрекательство.

«Это прямое подстрекательство к терроризму!» — прокомментировала Захарова слова британского экс-премьера.

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Трасс заявила, что США должны предоставить Киеву максимальную поддержку и позволить использовать любые средства и тактики, в том числе самолеты и орудия дальнего действия.

Ранее Захарова заявила, что для противостояния с Россией НАТО собирается открыть второй фронт в Закавказье. Альянс планирует снова «подпалить регион».