Захарова назвала слабостью санкции США против России

Санкции США против России показывают слабость страны. На это указывает тот факт, что Вашингтон применяет против Москвы незаконные средства воздействия, отказываясь от множества законных. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Захарова отметила, что раньше Штаты могли считать использование санкций против России проявлением своей силы. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

«На сегодняшний день с учетом развития целого ряда направлений всего: и экономики, и гуманитарной сферы, да и в общем-то политических наук, — по-моему, уже не требует дополнительных доказательств тот факт, что, когда ты применяешь незаконные средства воздействия, когда ты не используешь широкую планку законных возможностей для ведения конкуренции, ты проявляешь слабость», — сказала она.

Захарова вспомнила заявление, которое 30 ноября сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: она подчеркнула, что американская сторона после консультаций с европейскими партнерами готова на любые шаги по возможному введению санкций в отношении России в связи с ситуацией у украинской границы.

Захарова подчеркнула, что Россия к этому готова. По ее словам, Москва понимает: это является одним из инструментов реализации внешнеполитического курса США. И в основе такого подхода лежит невозможность поддерживать здоровую конкуренцию законными правовыми методами — при этом США относятся к этому как к конкурентной борьбе.

«Мы прекрасно понимаем, что это демонстрация их собственной слабости, и это нужно четко им понимать», — заключила Захарова.