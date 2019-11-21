Захарова назвала «шпионское» видео из Сербии провокацией

Официальный представитель МИД Мария Захарова посчитала публикацию видео, на котором якобы запечатлен момент передачи российским послом денег сербскому агенту, провокацией перед встречей лидеров двух стран.

«Сейчас у нас должны состояться контакты на высшем уровне. Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне, где-то за неделю, за несколько дней появляются какие-то „интересные“ сюжеты, выдаются за какие-то сенсации. Потом, правда, проходит время, все это либо дезавуируется, либо оказывается наскоро состряпанной провокацией», — сказала Захарова на брифинге, ее цитирует РИА «Новости».

Захарова посчитала очевидным, что это видео появилось с целью провокации. По ее мнению, это попытка настроить людей соответствующим образом перед переговорами.

Кроме того, представитель МИД заявила, что Москва требует проверить подлинность видеозаписи. Нужно узнать точное время и место, установить личности тех, кто попал на это видео.

В четверг президент Сербии Александр Вучич провел переговоры с послом России Александром Боцан-Харченко. Глава государства подтвердил свое намерение прилететь в Сочи 4 декабря.

В YouTube появилась видеозапись, на которой якобы российский военный Георгий Клебан передает деньги своему вероятному балканскому агенту. По данных местных СМИ, видео было сделано несколько лет назад.