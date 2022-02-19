Захарова назвала «самое чудовищное» в выступлении Байдена по ситуации в Донбассе

Во время своего выступления по ситуации в Донбассе президент США Джо Байден не сказал ничего о местных жителях. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «самым чудовищным».

В своем сообщении в Telegram-канале Захарова процитировала слова американского лидера о том, что российские войска практически окружили Украину.

«Надо было добавить: „Россия опасно придвинулась к границам НАТО“. Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.

Ранее Байден выступил в Белом доме по ситуации вокруг Украины и Донбасса. Он заявил, что за нарушением режима прекращения огня стоят самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики. По словам президента США, «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать Украину.

Сейчас в Донбассе продолжается эвакуация местных жителей. Население вывозят в Ростовскую область, где для людей подготовили пункты временного размещения.