Силовики на Украине занимаются подготовкой очередных провокаций вместо того, чтобы поддержать жителей Донбасса, разблокировать в регионе жизненно важную инфраструктуру и вернуть людям социальные выплаты. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала последнюю инициативу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев собирается оборудовать на территории Крыма, ДНР и ЛНР так называемые пункты прямой коммуникации с украинскими властями. В том числе, с президентом Владимиром Зеленским, правительством страны и другими органами.

Захарова написала в своем Telegram-канале, что это похоже на очередной цирковой номер. Особенно примечательным дипломат считает то, что инициировал такие действия именно СНБО.

«Что касается Крыма, то его жители все сказали, что хотели. Проблема в том, что киевские власти не хотят этого слушать и делают все, чтобы помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках», — уверена Захарова.

Заявления по поводу Крыма в СНБО звучат регулярно. Экс-секретарь Совета Александр Турчинов заверял, что Украина сможет «вернуть» себе полуостров, для этого только нужно создать в стране сильную армию и крепкую экономику.