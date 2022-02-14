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    14 февраля 2022, 00:42

    Захарова назвала «пропагандой войны» действия США по Украине

    Представитель МИД Захарова: действия США и Великобритании по Украине — пропаганда войны

    Ирэна Вороник

    Действия Соединенных Штатов и Великобритании сейчас можно назвать пропагандой войны в чистом виде. Уже все готово к тому, чтобы США нажали на так называемую кнопку «Перегрузка», которую придумала бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова назвала «пропагандой войны» действия США по Украине

    «То, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны. Она запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года. Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом», — напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    Она добавила, что при этом Британия и США всегда остаются верными другим принципам. Они настаивают на том, что в словах у них должны быть развязаны руки. Обе страны то и дело выступают с оговорками, когда принимают обязательства по пакту.

    Захарова подчеркнула, что задачей документа, принятого во время холодной войны, было не только защитить права людей, но и прекратить военную риторику стран НАТО. По мнению дипломата, Британия и США не следуют этим договоренностям. Резкая риторика помогает им оправдать поставки на Украину военной техники, вооруженные маневры у границ РФ и другие агрессивные действия.