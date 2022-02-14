Захарова назвала «пропагандой войны» действия США по Украине

Действия Соединенных Штатов и Великобритании сейчас можно назвать пропагандой войны в чистом виде. Уже все готово к тому, чтобы США нажали на так называемую кнопку «Перегрузка», которую придумала бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны. Она запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года. Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом», — напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что при этом Британия и США всегда остаются верными другим принципам. Они настаивают на том, что в словах у них должны быть развязаны руки. Обе страны то и дело выступают с оговорками, когда принимают обязательства по пакту.

Захарова подчеркнула, что задачей документа, принятого во время холодной войны, было не только защитить права людей, но и прекратить военную риторику стран НАТО. По мнению дипломата, Британия и США не следуют этим договоренностям. Резкая риторика помогает им оправдать поставки на Украину военной техники, вооруженные маневры у границ РФ и другие агрессивные действия.