Захарова назвала «преступной халатностью» вопросы журналистов Байдену

Вопросы журналистов президенту США Джо Байдену про планы по эскалации ситуации вокруг Украины, которые продолжают приписывать России, — это преступная халатность. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о „нападении России на Украину“ и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность», — отметила Захарова.

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что американские журналисты ведут себя так, будто не знают ничего» о поддержке, которую власти США оказывают Украине.

19 января президент США Джо Байден провел пресс-конференцию в честь первой годовщины на посту лидера страны. Он заявил, что в случае эскалации конфликта вокруг Украины, Россию ждут невиданные ранее санкции. При этом он подчеркнул, что верит — президент РФ Владимир Путин не хочет войны.