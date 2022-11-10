Власть 10 ноября 2022, 23:18 Захарова назвала позором заявления ООН о «виагре у российских военных» Представитель МИД РФ Захарова назвала позором заявления ООН о виагре у российских военных РИА «Новости»

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Спецпредставитель генсека ООН Прамила Паттен призналась, что у организации нет доказательств совершения сексуальных преступлений с использованием виагры со стороны российских военных. На ее заявление в своем Telegram-канале отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее Паттен обвинила российских военнослужащих в использовании виагры для насилия над украинскими женщинами. После выступления со спецпредставителем генсека связались известные пранкеры Вован и Лексус.

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«В беседе с Вованом и Лексусом она расставила все акценты в этом эротическом вопросе, признав, что у нее нет полномочий на подобные расследования, а те, кто такими полномочиями обладают, подобного не фиксировали», — написала Захарова.

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По ее словам, Паттен превысила свои полномочия, сказав, что вместе со своим руководством она поддерживает украинские власти и народ страны.

Во время разговора с Паттен российские блогеры представились главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александром Мережко. Они попросили привести доказательства слов об использовании виагры, но Паттен сделать этого не смогла.