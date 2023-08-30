Власть 30 августа 2023, 11:19 Захарова назвала попытки Украины атаковать Россию тупиковыми Захарова: Украину приперли к стене, попытки атаки на Россию были тупиковыми РИА «Новости»

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То, что Украина пыталась атаковать территорию России с помощью беспилотников, говорят о тупиковом положении киевского режима. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что российским военным удалось отразить атаки. По ее словам, такие действия украинских властей говорят об их агонии. Дипломат охарактеризовала настроения внутри руководства Украины как «тупую ненависть и злобу». Киевский режим, по ее словам, понимает, что никаких перспектив у него нет.

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«Абсолютная тупиковость. Не варианты между плохим и самым ужасным — у киевского режима, а отсутствие в принципе вариантов. Все, приперли к стене», — резюмировала Захарова.

Она отметила, что Украина сама себя загнала в угол. Прошедшей ночью беспилотники атаковали несколько регионов в России. Среди них — Московская, Псковская области.