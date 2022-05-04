Захарова назвала подлостью реакцию Запада на слова Лаврова о неонацизме на Украине

Реакция Запада на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о еврейских корнях Адольфа Гитлера, сказанные в качестве опровержения невозможности нацизма на Украине при президенте-еврее, является подлостью. Об этом пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила радиостанции Sputnik.

Захарова заявила, что Россия не протяжении многих лет фиксирует проявления неонацизма на Украине, что является абсолютно очевидным и подтверждается в том числе документами. А судить о словах Лаврова, что у Гитлера могли быть еврейские корни, нельзя без связи с контекстом.

«Мы видим рост неонацизма на Украине, проявления человеконенавистнической логики, которую многие сделали философией своей политики, деятельности, активности», — сказала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ задалась вопросом, почему мировое сообщество все это время закрывало глаза на украинский нацизм и никак не реагировало на его проявления. Зато при этом многие мировые лидеры и организации активно тиражировали аргумент Владимира Зеленского, что если он, еврей, стал президентом Украины, то в его стране неоткуда появиться неонацизму.

Именно поэтому Лавров заявил о еврейских корнях Гитлера. Захарова напомнила, что глава МИД РФ при этом указал, что может ошибаться.

А когда Зеленский оправдывает националистическую идеологию батальона «Азов» (запрещен в РФ) тем, что они «такие, какие они есть», то со стороны Запада нет никакой реакции, добавила Захарова.

«Хватит называть это двойными стандартами. Есть хорошее человеческое слово „подлость“», — констатировала дипломат.

Ранее в МИД РФ обвинили израильские власти в поддержке неонацистского режима на Украине после того, как глава МИД Израиля Яир Лапид назвал заявление Лаврова об антисемитизме среди евреев «вопиющим уровнем расизма».