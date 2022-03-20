Захарова назвала «особым видом извращения» внесение себя в санкционные списки в качестве журналиста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, что в некоторые санкционные списки ее внесли в качестве журналиста и публициста. Такое обозначение она назвала особым видом извращения.

По словам Захаровой, некоторые страны включили ее в ограничительные списки в качестве журналиста и публициста.

«Это уже особый вид извращения, я вам скажу. Обычно, если хотят обидеть, то журналистов называют пропагандистами. Но чтобы государственного служащего наказали за то, что он публицист, и, видимо, чтобы пообиднее было, назвали журналистом, такого я в истории не припомню», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее санкции против российских частных лиц и компаний объявили японские власти. Ограничительные меры касаются и Захаровой. Всего в санкционный список попали 15 человек и девять организаций из России.

Страны стали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Сейчас Россия и Украина ведут переговоры, одним из пунктов которых является вопрос нейтрального статуса украинской стороны.