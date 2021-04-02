Захарова назвала осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси провокацией

Осквернение памятника писателю Александру Грибоедову в Тбилиси и прошедшая в городе акция против российского телеведущего Владимира Познера — провокация. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи», — ее слова привело РИА «Новости».

Экстремистские силы в Грузии попытались найти любой повод для затормаживания процесса нормализации отношений России и Грузии. Никакие мотивы не могут оправдать вандалов, заявила Захарова.

«В цивилизованном обществе такое деяние вызывает недоумение и отторжение. Подобные действия тем более неприемлемы, если принять во внимание масштаб и значимость личности А. С. Грибоедова как для истории России, так и Грузии», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее на памятнике Грибоедову в Тбилиси появилась надпись «Россия — зло». Глава Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили раскритиковал действие вандалов, поэтому вскоре надпись стерли.

В столице в ночь на 1 апреля состоялась акция протеста в связи с приездом Познера. Журналист планировал отметить в стране 87-летие. Недовольные граждане окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении, отметила «Газета.ru». Так митингующие продемонстрировали свое возмущение после заявления Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии.