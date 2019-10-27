Захарова назвала «опыт самоуничтожения» главным достоянием Украины

Представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины на слова об «опыте пятилетней войны с Россией». Она считает, что единственное достижение Украины, интересное НАТО, это «опыт самоуничтожения».

Дипломат отметил, что за 30 лет Украины смогла привести в упадок «благополучный край, загнать людей с оружием в леса, а также перессорить всех со всеми». Захарова добавила, что «опыт самоуничтожения» присущ только Киеву, потому что подобное почти никому не удавалось, говорится в Тwittеr-сообщении МИД России.

Захарова посоветовала Украине не возмущаться, а направить гуманитарную помощь Донбассу Подробнее

Так дипломат ответил на заявление главы Минобороны Украины Андрея Загороднюка, который на встрече с коллегами из стран НАТО сказал, что Украина готова поделиться с Альянсом уникальным опытом «пяти лет войны с Россией». Он добавил, что борьба с «российской агрессией» является ключевой составляющей стабильности в Европе, передает «Газета.ru».

Захарова часто отвечает украинским политическим деятелям. Так, в сентябре дипломат заявил, что Россию нужно раздавить изоляцией. Представитель российского МИД заявил, что такое мнение — ересь, а Киев снова пытается найти «любимые грабли».