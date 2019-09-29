Захарова назвала «опасными» переговоры с США после опубликованной стенограммы

Публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского изменила картину мира. А еще больше она повлияла на форму отношений между государствами, лидерами стран и другими политиками. В этом Захарова солидарна со многими экспертами и политическими деятелями.

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«Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — отметил официальный представитель МИД.

Публикация телефонного разговора может послужить уроком Зеленскому и, таким образом, изменить ситуацию в стране.

«Если этот урок, а это колоссальный политический урок, он [Зеленский] воспримет правильно, а на это у меня есть большая надежда, то вообще вся ситуация на Украине может пойти по-другому», — добавила Захарова.

Кроме того, она посоветовала переоценить роль США в ситуации на Украине. Иначе, когда появится подходящий момент, демократы сольют всю украинскую политику. Чтобы этого не допустить, Зеленский должен полагаться только на профессионализм.

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Ранее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. Американский лидер пытался убедить своего коллегу начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - Хантера Байдена. В замен он предлагал финансовую и военную помощь Киеву.

Демократы запустили процедуру импичмента Трампа. Главу государства обвинили в требовании от иностранного государства вмешаться в президентские выборы в 2020 году. Трамп все обвинения отрицает.