Захарова назвала обвинение россиянина в шпионаже в Дании «охотой на ведьм»

Копенгаген не представил доказательств противоправных действий мужчины. Москва «держит на контроле ситуацию», россиянин не признал свою вину, с ним работает адвокат.

«Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена. Подобные бездоказательные обвинения напоминают „охоту на ведьм“, ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании», — заявила Захарова.

С начала задержания россиянин получает всю необходимую помощь со стороны консульского отдела посольства. Дипломаты не раз навещали его в изоляторе временного содержания, помогали поддерживать связь с родными и близкими.

«Рассчитываем, что справедливость — при всем предвзятом характере обвинений против нашего соотечественника — возобладает», — подытожила Захарова.

Прокуратура Дании предъявила обвинения россиянину, проживающему в королевстве, напомнил сайт «Утро.ру». Его считают виновным в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях страны. Мужчина находится под стражей с июля.