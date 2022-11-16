Власть 16 ноября 2022, 10:19 Захарова назвала ничтожной резолюцию ООН о репарациях Украине Захарова заявила, что назначение ООН репараций Украине от России не имеет правовой силы Pxhere

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Резолюция Генассамблеи ООН о назначении репараций Украине от России ничтожна с точки зрения права. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщил ТАСС.

«Несмотря на откровенный антироссийский характер, принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения», — заявила она.

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Свое мнение Захарова аргументировала отсутствием у Генассамблеи ООН полномочий о назначении таких выплат. Также она заявила, что ведомство не может определять что-либо как агрессию и назначать виновных в ситуации.

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По ее словам, этими полномочиями обладает Совбез ООН. Захарова отметила, что представители Украины пытаются не допустить рассмотрение этим ведомством ситуации в зоне столкновения ВС России и ВСУ и принятия соответствующих мер.