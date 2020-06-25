Захарова назвала нестабильной ситуацию с коронавирусом в странах Азии и Ближнего Востока
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в некоторых странах. Об этом сообщил iReactor.
По ее словам, «настораживает продолжающееся динамичное распространение инфекции — в Латинской Америке, Южной Азии, Африке, на Ближнем Востоке».
Ранее стало известно, что ношение масок сделают обязательным в казино Лас-Вегаса. Правило также касается и остальных общественных мест.