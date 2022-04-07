Захарова назвала неприличной позицию Италии по отношению к России

Италия выслала 30 российских дипломатов и ввела санкции в отношении РФ. Власти европейской страны забыли, кто им помогал в разгар пандемии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Она сказала, что действия итальянских властей неприличны. При этом, как отметила представитель МИД, обычные жители страны выражают несогласие с той политикой, которую проводят власти. Слова Захаровой опубликовало РИА «Новости».

«Это не позиция граждан Италии, которые пишут, что им стыдно за правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса. Но руководство Италии заняло позицию… Это просто неприличная позиция», — сказала она.

Захарова напомнила, что именно Россия вместе с Китаем больше всего помогли Италии справиться с пандемией. Также официальный представитель МИД предположила, что европейская страна просто не понимает роль ЕС в конфликте на Украине.