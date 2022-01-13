Захарова назвала неприемлемыми националистические высказывания нового министра Казахстана

Высказывания националистического толка, который позволял себе новый министр Казахстана Аскар Умаров, Москва считает неприемлемыми. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова привел ТАСС.

Захаров подчеркнула, что высказывания Умарова, которые цитировали СМИ, являются неприемлемыми.

«Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция», — подчеркнула дипломат.

Она не исключила, что какие-то высказывания могли просто приписываться новоиспеченному министру, чего-то он не говорил.

«Но я опровержений не видела», — добавила Захарова.

В то же время представитель российского МИД подчеркнула, что назначение министров казахстанского правительства является суверенным делом республики. При этом руководство страны твердо следует курсу на всестороннее укрепление дружественных отношений с Россией и на обеспечение прав всех граждан Казахстана.

Состав нового правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил 11 января. Аскар Умаров был назначен министром информации Казахстана. Ранее он руководил национальным информационным агентством «Казинформ» и, по утверждению СМИ, неоднократно допускал ряд резких высказываний в адрес России и русских.