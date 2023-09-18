18 сентября 2023, 21:21
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада по теме украинского зерна
Захарова: «возня» Запада вокруг украинского зерна является махинацией
«Игрища» Запада вокруг украинского зерна являются махинацией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она прокомментировала новость о том, что Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Польши, Венгрии и Словакии, запретивших импорт украинской агропродукции.
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«Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере?» — написала Захарова.
По ее словам, мир устал от «игрищ» Запада вокруг продовольственной безопасности, которые оборачиваются глобальными бедствиями, сговорами на биржах и разорением добросовестных хозяйств, отметили «Известия».
Ранее сообщалось, что Польша, Словакия и Венгрия отказались участвовать в платформе ЕК в связи с нападками Украины. Власти стран объяснили свой шаг тем, что киевские чиновники могут использовать против них информацию, полученную в рамках координационной платформы, в разбирательствах в ВТО.
Мария Захарова
Запад
Украина
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