Власть 18 сентября 2023, 21:21 Захарова назвала махинацией «игрища» Запада по теме украинского зерна Захарова: «возня» Запада вокруг украинского зерна является махинацией Unsplash

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«Игрища» Запада вокруг украинского зерна являются махинацией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала новость о том, что Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Польши, Венгрии и Словакии, запретивших импорт украинской агропродукции.

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«Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере?» — написала Захарова.

По ее словам, мир устал от «игрищ» Запада вокруг продовольственной безопасности, которые оборачиваются глобальными бедствиями, сговорами на биржах и разорением добросовестных хозяйств, отметили «Известия».

Ранее сообщалось, что Польша, Словакия и Венгрия отказались участвовать в платформе ЕК в связи с нападками Украины. Власти стран объяснили свой шаг тем, что киевские чиновники могут использовать против них информацию, полученную в рамках координационной платформы, в разбирательствах в ВТО.