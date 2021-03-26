Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога

Заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказалась от диалога с Североатлантическим альянсом, — ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого прошла на YouTube-канале RT.

«Предметный разговор был предложен. Было предложено не уходить в политизированную пиар-историю, чем так славятся наши западные партнеры. Было предложено поговорить конкретно с участием экспертов, в том числе и военных экспертов, по широкой проблематике», — напомнила она.

Все вышеперечисленные предложения лежат на столе у «господина Столтенберга», заметила Захарова. Она предложила генсекретарю НАТО «переложить бумаги и найти их».

«Он может перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога. Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании. Вот это точно не к нам», — добавила Захарова.

Ранее по итогам заседания Совета альянса на уровне глав МИД Столтенберг выразил сожаление, что в последние годы Россия «не отвечала положительно» на предложения альянса о проведении советов «Россия — НАТО». По его словам, с февраля 2020 года НАТО неоднократно направлял РФ предложения о созыве заседания совета, но та последовательно их отклоняла. Несмотря на это, Столтенберг готов и дальше сохранять открытость к диалогу и приглашать РФ к участию в подобных встречах.

Столтенберг добавил, что НАТО считает поведение России агрессивным, отметило РИА ФАН. В альянсе полагают, что Москва стремится дестабилизировать ситуацию в соседних с ней странах. Генсек заметил, что отношения НАТО с РФ остаются очень сложными.