Власть 01 июня 2023, 01:16 Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения между Россией и Молдавией Захарова: президент Санду солгала об отсутствии взаимоуважения между РФ и Молдавией РИА «Новости»

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Россия всегда с уважением относилась к Молдавии и ее гражданам, и это было взаимно.Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова молдавского лидера Майи Санду об отсутствии взаимоуважения между странами.

«Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и ее людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно», — сказала дипломат.

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Захарова отметила, что взаимоуважения прежде всего нет у самой Санду со своим народом, у которого она «отобрала даже язык».

Ранее президент Молдавии выступила с инициативой создать Центр по борьбе с пропагандой. По ее словам, он будет бороться с российской пропагандой и «изменниками родины». При чем эта организация будет напрямую подчинена Майе Санду.

Молдавский лидер также пообещала арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита в республику в соответствии с выданным ордером Международного уголовного суда.