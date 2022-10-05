Захарова назвала извращенцами тех, кто передал Украине неиспользованные средства из фонда для Афганистана | 360°

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Захарова назвала извращенцами тех, кто передал Украине неиспользованные средства из фонда для Афганистана

Представитель МИД Захарова: решение о передачи денег Украине из фонда приняли извращенцы

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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение правительства Литвы передать Украине неизрасходованные средства из фонда поддержки процесса стабилизации Афганистана. Свое мнение Захарова высказала в Telegram-канале.

«Правительство Литвы решило передать на помощь Украине 2,9 миллиона евро, которые остались в фонде поддержки процесса стабилизации в Афганистане. Такое решение могли принять только извращенцы», — написала Захарова.

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Неиспользованные средства передадут Министерству обороны, которое планирует на них купить зимнее военное обмундирование для передачи Украине.

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Ранее Захарова отреагировала на скандальную ситуацию вокруг постановки в молодежном театре Литвы по мотивам романа Джонатана Литтелла «Благотворительницы». Произведение поднимает тему событий Второй мировой войны, включая холокост. Захарова назвала это анатомическим театром, где препарируют историческую правду.

Литва

Мария Захарова

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